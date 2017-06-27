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Аграриям Тульской области могут выплатить компенсации за гибель урожая 2016 года

Общество
27 июня, 12:13 UTC+3

Необходимые поправки для выплаты компенсаций будут внесены в федеральный закон

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Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Аграрии Тульской области получат компенсации из федерального бюджета за гибель части урожая осенью 2016 года, тогда в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Благодаря личному участию губернатора Алексея Дюмина стало возможным получение компенсации аграриями Тульской области за гибель части урожая 2016 года. К настоящему времени в федеральный закон вносятся необходимые поправки. Ожидается, что в первой декаде июля документ будет утвержден президентом России, после чего должно быть подготовлено соответствующее распоряжение правительства РФ", - сказали в пресс-службе.

С 31 октября до 15 ноября 2016 года из-за резкого ухудшения погоды в Тульской области был введен режим ЧС по сбору урожая. По данным Минсельхоза региона, зерновые культуры погибли на 10% площадей. Речь идет о компенсации в сотни миллионов рублей. "Мы приложили все силы, чтобы предприятия растениеводства получили компенсацию в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Дюмина.

В этом году в Тульской области яровой сев произведен на площади 546,9 тыс. га. Общая посевная площадь под урожай 2017 года составила 866,9 тыс. га, что 5% больше уровня 2016 года. 

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