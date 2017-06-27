В Москве продолжается снос ДК им. Серафимовича, несмотря на предписание об остановке работ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рабочие продолжают сносить здание Дома культуры (ДК) имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве. Демонтаж строения начался еще вчера, за забором слышен грохот работающих экскаваторов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее, 26 июня, департамент культурного наследия Москвы сообщил, что владельцу здания было направлено предписание о приостановке сноса ДК им. Серафимовича в связи с подачей заявления о его включении в реестр объектов культурного наследия. Здание было построено в конце 1920-х годов в конструктивистском стиле.

Сейчас на месте сноса находится полиция, местные жители и представители охраны, которые подтвердили корреспонденту ТАСС, что снос здания продолжается и распоряжений по приостановке работ пока не поступало. "Сейчас сносится (здание ДК - прим. ТАСС). Не было приказа остановить работы", - отметил представитель охраны.

В свою очередь, местная жительница Пресненского района Анна Тихомирова, живущая рядом с ДК, сообщила ТАСС, что во время сноса у здания находились только полицейские, представители департамента культурного наследия так и не появились. "Мы очень хотим сохранить наш дом культуры. Но здание продолжают сносить", - сказала она.

Ранее в "Архнадзоре" рассказали, что долгое время здание ДК было культурным центром Тишинки. В нем работал театр "Школа современной пьесы". В советское время там выступали выдающиеся деятели культуры и науки, отмечали в "Архнадзоре".