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В Кремле не считают нужным отслеживать историю с отставкой главы Балашихи

Общество
27 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это ситуация муниципального уровня

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В Кремле не отслеживают историю с отставкой главы Балашихи Евгения Жиркова, подавшего заявление об увольнении после резонансного закрытия полигона Кучино.

"Я ничего не могу сказать, мы подобные ситуации не отслеживаем - это все-таки муниципальный уровень", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

22 июня глава государства Владимир Путин потребовал закрыть полигон Кучино в течение месяца. Президенту пожаловались на запах с полигона жители близлежащих домов во время "Прямой линии" 15 июня. В пятницу полигон был закрыт, сегодня Жирков подал в отставку.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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