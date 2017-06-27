В Кремле не считают нужным отслеживать историю с отставкой главы Балашихи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В Кремле не отслеживают историю с отставкой главы Балашихи Евгения Жиркова, подавшего заявление об увольнении после резонансного закрытия полигона Кучино.

"Я ничего не могу сказать, мы подобные ситуации не отслеживаем - это все-таки муниципальный уровень", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

22 июня глава государства Владимир Путин потребовал закрыть полигон Кучино в течение месяца. Президенту пожаловались на запах с полигона жители близлежащих домов во время "Прямой линии" 15 июня. В пятницу полигон был закрыт, сегодня Жирков подал в отставку.