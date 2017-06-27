Росгвардия хочет ограничить людей, злоупотребляющих алкоголем, в использовании оружия

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росгвардия рассматривает возможность ограничения использования оружия гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.
"Возможно, стоит задуматься о гражданах, которые злоупотребляют спиртным, которые привлекались на этом фоне к административной ответственности. Может быть, в отношении такой категории надо вводить ограничения (на использование оружия - прим. ТАСС). Мы обязательно посоветуемся с обществом", - сказал он.
"Мы сейчас работаем над тем, какие еще нужны инструменты для того, чтобы оградить наших граждан от подобного рода событий (убийство девяти человек в Тверской области - прим. ТАСС). Что это будет - комплекс мер, направленных на оздоровление физического состояния граждан, допускаемых к использованию оружия, либо меры контроля, который осуществляется сотрудниками полиции и Росгвардии, думаю в недалеком будущем наши граждане увидят наши предложения", - уточнил начальник главка, отметив, что поспешные решения приниматься не будут.
"Сейчас скоропалительных шагов делать не намерены. Если что-то будет приниматься, то это будет очень взвешенно", - заключил Веденов.
По данным следствия, 3 июня этого года москвич Сергей Егоров в компании дачников в поселке Редкино Тверской области распивал спиртные напитки. В это время между ними возник словесный конфликт, после которого Егоров на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений решил убить дачников. Вернувшись с охотничьим карабином, он расстрелял девятерых человек.