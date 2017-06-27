На защите конструктивизма: почему москвичи пытаются остановить снос ДК им. Серафимовича

Дом культуры имени Серафимовича, как сообщает Московский союз архитекторов, был построен в 1928–1929 годах для работников завода "Авиаприбор". Это была эра расцвета конструктивизма — одного из авангардных направлений архитектуры, так называемого нового пролетарского искусства. Строгие линии, точные геометрические формы, лаконичность и монолитность — отличительные черты архитектуры того времени.

Дом культуры стал базой для Первого московского рабочего театра. В разные годы здесь проходили фестивали, занимались танцевальные коллективы, работал киноклуб.

Несмотря на возраст, здание ДК не было аварийным. В нем по-прежнему проходили мероприятия. А в 2013 году сюда переехал театр "Школа современной пьесы", который лишился своего здания в результате пожара.

"Здание является центром целого ансамбля, сложившегося здесь в 1930–60-е годы. Помимо ДК, здесь есть прекрасные детские сады, один в стиле советской неоклассики с необычным декором", — рассказал телеканалу "Культура" участник движения "Архнадзор" Игорь Шихов.

Как отстаивали Дом культуры

Новость о возможном сносе ДК имени А.С. Серафимовича появилась еще в апреле этого года. По информации газеты "Ведомости", на его месте планировали построить многоэтажный жилой комплекс. Инвестиции в проект оценивались в 3,5–4,5 миллиарда рублей.

В июне более 800 жителей Пресни подписали обращение против сноса ДК. В письме говорилось об архитектурной ценности здания Дома культуры, а также о его гуманитарной миссии — в нем до последнего момента проходили мастер-классы для детей и взрослых, творческие встречи и другие мероприятия.

Как сообщил телеканалу "Культура" экс-депутат Госдумы Владимир Родин, демонтаж здания ДК должен был начаться в 2018 году. Формально оно не охраняется законом, так как не включено в реестр памятников культурного наследия. Но 22 июня в Департамент культурного наследия мэрии Москвы было подано заявление горожан о включении ДК в реестр. В поддержку этого требования выступил Союз московских архитекторов. Его представители заявили, что ДК имеет "все признаки ценного исторического и архитектурного объекта", и попросили "запретить планируемый снос здания, создать экспертную комиссию для присвоения ДК им. А.С. Серафимовича статуса ценного исторического и архитектурного объекта культурного наследия, памятника архитектуры как вновь выявленного".

Начат (и пока приостановлен активистами) снос конструктивистского ДК им. Серафимовича (Ср. Тишинский пер., 5/7) https://t.co/KVg2buwUJf pic.twitter.com/BdzT3tpVWV — Архнадзор (@archnadzor) 26 июня 2017 г.

Однако 26 июня общественное движение "Архнадзор" сообщило в своих социальных сетях о начале сноса Дома культуры. Активисты, которые приехали на место, вызвали полицию. По их словам, на тот момент демонтаж удалось приостановить.

Снос запретили, но он продолжается

Вечером 26 июня Мосгорнаследие потребовало приостановить демонтаж ДК. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент принимается решение об охранном статусе объекта.

"Заявка будет рассмотрена, и после оценки объекта независимыми экспертами Научно-методического совета при Мосгорнаследии будет принято решение о включении или об отказе во включении здания в список объектов культурного наследия", — говорилось в релизе ведомства.

Однако, несмотря на предписание Мосгорнаследия, снос возобновился днем 27 июня. Об этом сообщили активисты "Архнадзора", которые дежурят возле здания Дома культуры.

Несмотря на прямой запрет городских властей, снос ДК Серафимовича возобновилсяhttps://t.co/Y3xzZpcq7i pic.twitter.com/RBEji3FRVW — Андрей Новичков (@frondetv) 27 июня 2017 г.

Виктория Сальникова