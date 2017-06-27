РФ собирается продать Финляндии помещения в доме Боссе в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия планирует продать Финляндии нежилые помещения в Санкт-Петербурге. Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, кабинет министров одобрил соответствующий проект соглашения и поручил Министерству экономического развития подписать его.
В проекте документа говорится, что РФ продает Финляндии помещения общей площадью 4515,3 кв. метра в объекте культурного наследия регионального значения на Большой Конюшенной улице общей стоимостью 508,1 млн рублей. В этом доме, построенном по проекту архитектора Геральда Боссе в 1847 году, в 1890-1918 годах жил русский экономист Николай Даниэльсон - автор первого завершенного перевода трех томов "Капитала" Карла Маркса на русский язык. Его предки происходили из Финляндии.
Планируется, что после подписания соглашения "финляндская сторона обязуется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия народов РФ выполнять в отношении помещений требования по сохранению, содержанию, использованию и доступу к объекту культурного наследия регионального значения".
В проекте соглашения также отмечается, что оно подписывается из "желания укреплять и далее развивать взаимодействие между странами в области культуры, предпринимательства и образования", "принимая во внимание традиции добрососедства и доверия".