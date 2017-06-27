АСИ до конца года доработает стандарт по подготовке кадров для промышленного роста

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) доработает стандарт по подготовке кадров для промышленного роста в регионах до конца года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Агентства Светлана Чупшева во время рабочей поездки в Казань.

"У нас сегодня в пилотном режиме реализуется региональный стандарт по подготовке кадров для промышленного роста в 20 субъектах РФ. К концу года мы хотим уже доработать этот стандарт и предложить его для тиражирования во всех субъектах РФ. Для экономики страны это сегодня ключевая задача - подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, обученных по тем стандартам, которые востребованы непосредственно работодателем", - отметила она.

По словам Чупшевой, данный стандарт позволяет вовлечь работодателя в процесс обучения и подготовки кадров. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста разработан, для того чтобы определить минимально необходимый набор инструментов для обеспечения потребности экономики региона в высококвалифицированных кадрах и способствовать их внедрению в субъектах РФ.

Задачи стандарта - повысить эффективность процессов подготовки кадров, внедрить механизмы совершенствования систем высшего, среднего профессионального образования взрослых и допобразования детей.

Татарстан является одним из пилотных регионов, где реализуется данный стандарт. Во вторник Светлана Чупшева примет участие в заседании экономического совета при кабинете министров Республики Татарстан по вопросу реализации регионального стандарта. "Сегодня это такое рабочее внутреннее совещание для республики, где мы хотели бы услышать, что получается, что не получается, провести первый срез", - добавила она.

Опыт Татарстана

Гендиректор АСИ посетила во вторник Центр инноваций в социальной сфере Казани и вручила дипломы победителям конкурса студенческих социально-предпринимательских проектов Казанского федерального университета.

Центр инноваций в социальной сфере в Казани ориентирован на усовершенствование имеющихся видов поддержки социального предпринимательства и создание на территории Республики Татарстан действенной системы мер, направленной на решение социальных проблем, поддержку роста качества социальных услуг на республиканском уровне, повышение эффективности организаций, работающих в социальной сфере.

В месяц в центре проходят порядка 450 консультаций. Сюда приходят как бизнесмены, которые хотят заняться социальным предпринимательством, так и многодетные матери, у которых есть готовые проекты или желание обучиться и начать предпринимательскую деятельность.

Работа Агентства стратегических инициатив направлена на улучшение инвестиционного климата и поддержку инвесторов, формирование условий для глобального лидерства и создание фундамента долгосрочного лидерства.

В настоящее время Агентство стратегических инициатив (АСИ) имеет 10 своих региональных представительств по стране - в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Уральском федеральном округе, Южном федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Крыму и в Казани.