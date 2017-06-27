Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Указом от 27 июня, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, из состава СПЧ исключены Елизавета Глинка, трагически погибшая в авиакатастрофе в декабре 2016 года, бывший редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей, скончавшийся 10 мая 2017 года после тяжелой болезни.

Кроме того, в состав совета больше не входит Мария Каннабих, которая вернулась в состав Общественной палаты РФ. Она пошла в палату как представитель некоммерческой организации по направлению "Обеспечение безопасности граждан, взаимодействие с ОНК, правоохранительными и правоприменительными институтами".