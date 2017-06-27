Путин 28 июня встретится с выпускниками высших военных учебных заведений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 28 июня, встретится с выпускниками высших военных учебных заведений России, сообщила пресс-служба Кремля.

"В торжественном приеме, который традиционно пройдет в Большом Кремлевском дворце, примут участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России", - говорится в сообщении.

В Кремль, по данным пресс-службы, приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием, золотой медалью или красным дипломом, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.