Мессенджер Mail.Ru фиксирует рост числа каналов на фоне возможной блокировки Telegram

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый мессенджер Mail.Ru - TamTam - фиксирует трехкратный рост количества каналов и авторов на фоне возможной блокировки Telegram, говорится в сообщении компании.

"В среднем с конца мая люди создавали по тысяче каналов в день, а в последние дни создают более 3 тыс. в день ", - сообщает Mail.Ru, уточняя, что сейчас в TamTam около 40 тыс. каналов.

Mail.Ru запустила мессенджер TamTam 25 мая. Мессенджер доступен владельцам смартфонов на Android и iOS. Приложение разработано на базе мессенджера "ОК Сообщения" для "Одноклассников".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в стране. В противном случае мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена требуемая информация.

Дуров заявил, что требования Роскомнадзора противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.