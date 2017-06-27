В Московском зоопарке появился детеныш снежных коз

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекордуНовости партнеров 27 июня, 16:23
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Детеныш снежных коз появился на свет в Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного зоопарка в Facebook.
"У снежных коз родился детеныш - девочка", - говорится в сообщении.
По информации зоопарка, козленок родился три недели назад и жил отдельно с матерью, а "теперь их можно увидеть в вольере". С 2011 года родители малыша регулярно приносят потомство в зоопарке. Самцу - 13 лет, самке - 8.
Снежные козы обитают в горах Северной Америки, выше границы леса, по обрывам и склонам. У них очень густая длинная белая шерсть. Сейчас снежные козы сохранились только в труднодоступных для человека местах, в заповедниках США и Канады.
Питаются они травами, побегами и веточками деревьев и кустарников, мхом. Перемещаются козы неспешно, но могут забираться в труднодоступные места, они способны в прыжке поворачиваться на 180 градусов. Главные враги снежных коз в природе - пумы, молодых животных могут ловить орланы, но основной причиной их гибели считается сход снежных лавин.