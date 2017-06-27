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В Московском зоопарке появился детеныш снежных коз

Общество
27 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Козленок родился три недели назад

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© Пресс-служба Московского зоопарка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Детеныш снежных коз появился на свет в Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного зоопарка в Facebook.

"У снежных коз родился детеныш - девочка", - говорится в сообщении.

По информации зоопарка, козленок родился три недели назад и жил отдельно с матерью, а "теперь их можно увидеть в вольере". С 2011 года родители малыша регулярно приносят потомство в зоопарке. Самцу - 13 лет, самке - 8.

Снежные козы обитают в горах Северной Америки, выше границы леса, по обрывам и склонам. У них очень густая длинная белая шерсть. Сейчас снежные козы сохранились только в труднодоступных для человека местах, в заповедниках США и Канады.

Питаются они травами, побегами и веточками деревьев и кустарников, мхом. Перемещаются козы неспешно, но могут забираться в труднодоступные места, они способны в прыжке поворачиваться на 180 градусов. Главные враги снежных коз в природе - пумы, молодых животных могут ловить орланы, но основной причиной их гибели считается сход снежных лавин.

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