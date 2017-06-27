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Пожароопасный сезон установлен в Ненецком автономном округе

Общество
27 июня, 15:50 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, июня. /ТАСС

В пожароопасный сезон запрещается разводить открытый огонь в лесу и выжигать траву

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) объявили в регионе пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"На заседании администрации НАО было принято постановление об установлении на территории Ненецкого автономного округа пожароопасного сезона. Завершится пожароопасный сезон ориентировочно 15 сентября", - говорится в сообщении.

В пожароопасный сезон запрещается разводить открытый огонь в лесу, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах и прогалинах.

Пожароопасные сезоны в регионах устанавливаются исходя из природно-климатических особенностей субъекта, связанных со сходом снежного покрова в лесах. В 2017 году режим пожароопасного сезона из-за холодной погоды в НАО установлен позднее обычного. В 2016 году пожароопасный сезон в Ненецком округе начался 16 июня. Он продлился до 3 октября.

За весь период на территории Ненецкого лесничества был зарегистрирован один пожар на площади десять гектаров. Он произошел 7 июля и был ликвидирован в этот же день.

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