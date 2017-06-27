Жители НАО при выезде в отпуск на машине получат компенсацию расходов на семью

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Ненецкого автономного округа во вторник приняли закон, по которому жители округа, выезжающие в отпуск на автомобиле, смогут получить компенсацию транспортных расходов не только на себя, но и на неработающих членов семьи. Об этом ТАСС сообщили в окружной администрации.
Ранее при выезде в отпуск на личном автотранспорте компенсировались затраты только на одного человека.
"Это введено впервые, особенно это касается детей. На каждого из них теперь тоже будет компенсация", - сказали в пресс-службе.
Предельная сумма компенсируемых средств составит 35 тыс. рублей на человека. Закон начинает действовать с 1 июня текущего года.
В Ненецком округе как в регионе Крайнего Севера жители имеют право на компенсацию затрат на проезд к месту отпуска один раз в два года. При путешествии самолетом работающий гражданин получает компенсацию как на себя, так и на неработающих членов семьи.
Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. В период летних отпусков после открытия навигации можно добраться с машиной на барже до населенных пунктов Республики Коми, откуда уже есть дороги в другие регионы страны. Путь по Печоре до Коми занимает около двух суток.