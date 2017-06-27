Иванов: утилизировать мусорную свалку в Балашихе за год невозможно

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Утилизировать за год мусорную свалку в Балашихе, которая накапливалась в течение последних 50 лет, невозможно. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Экологические проблемы страны за один год решить невозможно. У нас огромное количество накопленного экологического ущерба на примере одной свалки в Балашихе. 50 лет это накапливалось, и утилизировать за год это невозможно", - сказал он.

Иванов отметил, что на сегодня 14 министерств и ведомств занимаются утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО). "По мусору я уже разобрался. У нас твердыми бытовыми отходами занимается 14 министерств и ведомств", - добавил он.

В четверг, 22 июня, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того, как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На свалку поступало до 90% коммунального мусора Москвы.