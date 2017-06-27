Иванов: утилизировать мусорную свалку в Балашихе за год невозможно

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекордуНовости партнеров 27 июня, 16:23
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Утилизировать за год мусорную свалку в Балашихе, которая накапливалась в течение последних 50 лет, невозможно. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Экологические проблемы страны за один год решить невозможно. У нас огромное количество накопленного экологического ущерба на примере одной свалки в Балашихе. 50 лет это накапливалось, и утилизировать за год это невозможно", - сказал он.
Иванов отметил, что на сегодня 14 министерств и ведомств занимаются утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО). "По мусору я уже разобрался. У нас твердыми бытовыми отходами занимается 14 министерств и ведомств", - добавил он.
В четверг, 22 июня, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того, как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.
Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На свалку поступало до 90% коммунального мусора Москвы.