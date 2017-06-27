Сильные порыва ветра сохранятся на Ямале до конца недели

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сильный ветер и неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до конца рабочей недели. Порывы ветра в регионе достигают 25 м/c, сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра на территории ЯНАО ограничена речная навигация. Не работала переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги.
"Завтра, 28 июня, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления, связанные с усилением ветра, ночью преимущественно в Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и по северу Надымского районов, днем повсеместно порывы до 18 м/с, также ожидается гроза. Прогноз обещает теплую погоду с сильным ветром на территории Ямала до конца рабочей недели. 29 июня - порывы ветра до 18 м/с, а 30 июня ожидается ветер с порывами до 16 м/с", - отметили там.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, в настоящее время работают шесть паромов, движение до сих пор затруднено.
Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО (Салехарда). Население города составляет около 50 тыс. человек.