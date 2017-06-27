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Работы по спасению дворца крымских ханов планируют завершить до конца 2017 года

Общество
27 июня, 17:20 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

На противоаварийные работы в мечети крымских ханов и главном корпусе Ханского дворца из федерального бюджета выделено 148 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Противоаварийные работы на двух основных объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить до конца 2017 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Диденко.

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Ханский дворец в Бахчисарае
© Алексей Павлишак/ТАСС

В Бахчисарае приступают к ремонту резиденции крымских ханов

"Это первоочередные противоаварийные работы, которые будут завершены до конца нынешнего года. Речь идет о мечети крымских ханов и главном корпусе (южное строение) Ханского дворца. Работы идут по графику", - сообщил он. По его словам, на эти цели из федерального бюджета выделено в этом году 148 млн рублей.

Директор музея истории и культуры крымских татар, который создан на базе бывшей резиденции крымских ханов, Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы в таком масштабе, проводятся впервые с 1991 года.

К примеру, будет заменена кровля мечети, установлен специальный каркас для снятия нагрузки со стен главного корпуса дворца, который также находится в аварийном состоянии, после чего можно будет уже приступать к внутренним реставрационным работам.

Спасти дворец

Сейтумерова отмечает, что главной задачей проведения противоаварийных работ является спасение объектов дворцового комплекса, которые являются популярными для туристов. "Главное сейчас - это спасти дворец и это впервые стало возможным за долгие годы, что позволит сохранить для потомков жемчужину Крыма и России", - сказала она ТАСС.

Для покрытия крыши мечети уже заказана специальная керамическая черепица в одной из европейских стран. "Черепица полностью идентична той, которая покрывала ханскую мечеть и пришла в негодность, дополнительно ее еще искусственно состарят", - отметила Сейтумерова.

Она также говорит, что для проведения полной реставрации, восстановления внутреннего убранства, росписей, пока еще скрытых от глаз посетителей необходимо от 5 до 10 лет. "Это не так просто - восстановить росписи, которым несколько сотен лет, тут нужны специалисты, которые тонко чувствуют саму атмосферу тех лет и смогут ее воспроизвести", - отмечает она.

Екатерина была первой

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", дворец и дал затем название городу, возникшему вокруг него. Дворцовый комплекс был построен в XVI веке, ранее общая площадь комплекса составляла более 14 га, не считая паркового комплекса. Сейчас площадь составляет не более 4 га.

Весь комплекс в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь.

Во дворце в разное время бывали правители крымского ханства, великие посольства и российские императоры. Первой здесь побывала в 1787 году Екатерина Великая, после того как Крым был присоединен к Российской империи.

Первые масштабные ремонтные работы во дворце, где останавливалась российская императрица, были проведены как раз к ее приезду, и после этого в течение 200 лет, осуществлялся лишь косметический ремонт.

Воспетый Пушкиным

Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор, розы находятся в чаше фонтана круглый год.

7 сентября 1820 года Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем им была написана поэма "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". По данным историков, именно эти произведения поэта помогли сохранить название Бахчисараю, когда в 1944 году после высылки крымских татар власти начали срочно переименовывать все топонимы, с ними связанные.

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