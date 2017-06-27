Работы по спасению дворца крымских ханов планируют завершить до конца 2017 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Противоаварийные работы на двух основных объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить до конца 2017 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Диденко.

"Это первоочередные противоаварийные работы, которые будут завершены до конца нынешнего года. Речь идет о мечети крымских ханов и главном корпусе (южное строение) Ханского дворца. Работы идут по графику", - сообщил он. По его словам, на эти цели из федерального бюджета выделено в этом году 148 млн рублей.

Директор музея истории и культуры крымских татар, который создан на базе бывшей резиденции крымских ханов, Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы в таком масштабе, проводятся впервые с 1991 года.

К примеру, будет заменена кровля мечети, установлен специальный каркас для снятия нагрузки со стен главного корпуса дворца, который также находится в аварийном состоянии, после чего можно будет уже приступать к внутренним реставрационным работам.

Спасти дворец

Сейтумерова отмечает, что главной задачей проведения противоаварийных работ является спасение объектов дворцового комплекса, которые являются популярными для туристов. "Главное сейчас - это спасти дворец и это впервые стало возможным за долгие годы, что позволит сохранить для потомков жемчужину Крыма и России", - сказала она ТАСС.

Для покрытия крыши мечети уже заказана специальная керамическая черепица в одной из европейских стран. "Черепица полностью идентична той, которая покрывала ханскую мечеть и пришла в негодность, дополнительно ее еще искусственно состарят", - отметила Сейтумерова.

Она также говорит, что для проведения полной реставрации, восстановления внутреннего убранства, росписей, пока еще скрытых от глаз посетителей необходимо от 5 до 10 лет. "Это не так просто - восстановить росписи, которым несколько сотен лет, тут нужны специалисты, которые тонко чувствуют саму атмосферу тех лет и смогут ее воспроизвести", - отмечает она.

Екатерина была первой

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", дворец и дал затем название городу, возникшему вокруг него. Дворцовый комплекс был построен в XVI веке, ранее общая площадь комплекса составляла более 14 га, не считая паркового комплекса. Сейчас площадь составляет не более 4 га.

Весь комплекс в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь.

Во дворце в разное время бывали правители крымского ханства, великие посольства и российские императоры. Первой здесь побывала в 1787 году Екатерина Великая, после того как Крым был присоединен к Российской империи.

Первые масштабные ремонтные работы во дворце, где останавливалась российская императрица, были проведены как раз к ее приезду, и после этого в течение 200 лет, осуществлялся лишь косметический ремонт.

Воспетый Пушкиным

Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор, розы находятся в чаше фонтана круглый год.

7 сентября 1820 года Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем им была написана поэма "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". По данным историков, именно эти произведения поэта помогли сохранить название Бахчисараю, когда в 1944 году после высылки крымских татар власти начали срочно переименовывать все топонимы, с ними связанные.