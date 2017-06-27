Васильева предложила изменить квотирование очного этапа Всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников за последние годы в десятки раз выше, чем в период существования СССР. Это может быть следствием неверного подхода к оценке, в связи с чем стоит пересмотреть систему квотирования очного этапа, считает министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Возможно, что Российскому совету олимпиад школьников следует внимательно проработать вопрос системы квотирования очного этапа олимпиады для того, чтобы у нас был более качественный отбор абитуриентов, которые получают особое право при приеме в вуз", - сказала Васильева, выступая на заседании Российского совета олимпиад школьников.

Министр привела в пример статистические данные по результатам олимпиад, которые свидетельствуют о значительном росте числа победителей и призеров в последние годы. "Количество победителей и призеров олимпиады 2014 года более чем в 20 раз превысило [число] победителей и призеров Советской (Всесоюзной - прим. ТАСС) олимпиады школьников, в 2015 году - в 14, в 2016 году - в 12, в 2017 - в 13", - сказала Васильева.

По ее словам, это говорит не только о статистической погрешности, но и о не совсем верных подходах к оценке.

Также министр призвала усилить контроль за проведением школьных олимпиад, поскольку, по ее словам, "цена победы на олимпиаде очень высока".