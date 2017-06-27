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Оклады работников бюджетной сферы Ивановской области вырастут на 10% в этом году

Общество
27 июня, 17:14 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 27, июня. /ТАСС

На эти цели из бюджета региона выделено около 96 млн рублей

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ИВАНОВО, 27 июня. /ТАСС/. Оклады работников бюджетной сферы Ивановской области вырастут на 10% в текущем году, на эти цели из бюджета региона выделены дополнительно около 96 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя регионального правительства Ирина Эрмиш.

"В текущем году окладная часть работников бюджетной сферы вырастет в среднем на 10%. Для этого между муниципалитетами распределены субсидии из бюджета Ивановской области общим объемом 95,9 млн рублей", - сказала она.

Собеседница добавила, что для повышения окладов работникам муниципальных учреждений дополнительного образования будет выделено 6,9 млн рублей, а наибольшая часть средств пойдет для увеличения зарплат сотрудникам учреждений культуры региона. На эти цели будет направлено 89 млн рублей.

По данным Ивановостата, средняя заработная плата у работников сферы образования в январе-апреле 2017 года составляла 18805,5 рублей, у работников культуры - 14965,7 рублей.

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