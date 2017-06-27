Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выполнил обещание и приехал в дом к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия своего жилья в ходе "Прямой линии" 15 июня.
Президент прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, в ходе которой посетит концерн "Калашников" и примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.
Однако сразу по прилету в Ижевск Путин решил заехать и лично проинспектировать условия, в которых проживает жительница города Анастасия. Она встретила президента на крыльце дома вместе с тремя детьми и сестрой. Вся семья ютится в одной комнате, в которую можно попасть через трехметровую кухню. Водоснабжение жители проводили за счет собственных средств, газ по-прежнему отсутствует. Уже после "Прямой линии", по словам Анастасии, подъезд к дому, который был в ямах, засыпали гравием.
Наглядно президент убедился в непригодных для жизни условиях уже с крыльца. Деревянная лестница, которой жители пользуются ежедневно, прогнила и даже латки, сделанные наспех, не спасают ситуацию.
В ходе "Прямой линии" с президентом 15 июня жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Путин тогда пообещал во время поездки в Удмуртию разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья.