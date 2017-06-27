Власти Адыгеи возьмут под контроль обращения жителей республики в соцсетях

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МАЙКОП, 27 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил руководителям региональных ведомств и главам муниципалитетов республики проводить мониторинг обращений жителей региона, размещаемых в социальных сетях, чтобы не упустить социально значимых вопросов.
"Обращающиеся со своими проблемами через социальные сети жители Адыгеи должны быть услышаны, а их вопросы - решены. И сразу поясняю - формальный подход здесь недопустим. Руководителей республиканских ведомств, глав муниципалитетов прошу разобраться с каждым из озвученных населением проблемных вопросов", - сказал Кумпилов во вторник на расширенном заседании правительства республики.
Врио главы региона отметил, что поступающие на его имя в соцсетях обращения касаются самых разных сфер и затрагивают как частные, так и социально значимые вопросы. Среди них - недочеты в сфере образования, пробелы в поддержании порядка в населенных пунктах, наличие бродячих собак, жилищные вопросы, недопустимость формального отношения к пациентам в медучреждениях республики.