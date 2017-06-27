Путин поручил главе Удмуртии предоставить жилье взамен аварийного 11 семьям из Ижевска

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. В числе тех, кому помогут региональные власти, - жительница Ижевска Анастасия, которая обратилась к Путину с этой проблемой во время "Прямой линии" 15 июня.

В рамках рабочей поездки в Ижевск глава государства, как и обещал, приехал в дом Анастасии, чтобы обсудить ее обращение. Президента сопровождал врио главы республики, который сообщил, что до конца года будет подготовлен проект по развитию территории, где расположено аварийное строение. По этому плану, расселяться будут жители не только аварийных домов, но и других ветхих строений в этом районе. Президент уточнил у врио губернатора, что под переселение здесь попадут 11 семей.

"Вот вы расселите их до конца этого года", - поручил Путин. При этом он пообещал в случае необходимости выделить средства из Резервного фонда.

Путин обратил внимание на то, что Анастасия проживает в однокомнатной квартире вместе со своей сестрой и тремя детьми. Президент сообщил, что она и ее сестра получат разные квартиры в новом доме, который стоит неподалеку от их ветхого жилья.

"С остальными (жильцами) договоритесь, кому как удобно", - попросил Путин Бречалова. "Если кто-то хочет подождать, пусть подождет. Особо нуждающихся нужно переселить прямо до конца года, конечно, тех, кто захотят. Насильно только не надо", - добавил он. Бречалов заверил главу государства, что при переселении в каждом случае будет применятся индивидуальный подход с учетом пожеланий жильцов.

В завершение беседы Путин поздравил Анастасию с днем ее рождения. В качестве подарка президент преподнес ей преподнес ей цветы и поездку в Сочи на всю семью. "Простой, но хороший", - охарактеризовал он подарок под аплодисменты семьи Анастасии.