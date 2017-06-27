Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил главе Удмуртии предоставить жилье взамен аварийного 11 семьям из Ижевска

Общество
27 июня, 18:31 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 27, июня. /ТАСС

Выполнить поручение президента Александр Бречалов должен до конца текущего года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент РФ Владимир Путин во время осмотра аварийного жилого дома в Ижевск

Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент РФ Владимир Путин во время осмотра аварийного жилого дома в Ижевск

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. В числе тех, кому помогут региональные власти, - жительница Ижевска Анастасия, которая обратилась к Путину с этой проблемой во время "Прямой линии" 15 июня.

В рамках рабочей поездки в Ижевск глава государства, как и обещал, приехал в дом Анастасии, чтобы обсудить ее обращение. Президента сопровождал врио главы республики, который сообщил, что до конца года будет подготовлен проект по развитию территории, где расположено аварийное строение. По этому плану, расселяться будут жители не только аварийных домов, но и других ветхих строений в этом районе. Президент уточнил у врио губернатора, что под переселение здесь попадут 11 семей.

Смотрите также

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словах

Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

"Вот вы расселите их до конца этого года", - поручил Путин. При этом он пообещал в случае необходимости выделить средства из Резервного фонда.

Путин обратил внимание на то, что Анастасия проживает в однокомнатной квартире вместе со своей сестрой и тремя детьми. Президент сообщил, что она и ее сестра получат разные квартиры в новом доме, который стоит неподалеку от их ветхого жилья.

"С остальными (жильцами) договоритесь, кому как удобно", - попросил Путин Бречалова. "Если кто-то хочет подождать, пусть подождет. Особо нуждающихся нужно переселить прямо до конца года, конечно, тех, кто захотят. Насильно только не надо", - добавил он. Бречалов заверил главу государства, что при переселении в каждом случае будет применятся индивидуальный подход с учетом пожеланий жильцов.

В завершение беседы Путин поздравил Анастасию с днем ее рождения. В качестве подарка президент преподнес ей преподнес ей цветы и поездку в Сочи на всю семью. "Простой, но хороший", - охарактеризовал он подарок под аплодисменты семьи Анастасии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
2
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
3
Путин поручил главе Удмуртии предоставить жилье взамен аварийного 11 семьям из Ижевска
4
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
5
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки
6
Представитель Аграмунта заявил об антироссийских настроениях в ПАСЕ
7
Президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим
Темы дня
Загрузка...
Реклама