Члены заседания рабочей группы Арктического совета обсудят в Вологде вопросы ликвидации ЧС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Эксперты восьми приарктических стран обсудят вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе начавшегося в Вологде заседания рабочей группы Арктического совета, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Вологде началось заседание рабочей группы по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации Арктического совета, которое продлится до 30 июня. Делегации Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США представлены экспертами в области защиты окружающей среды и борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов. В российскую делегацию входят специалисты МЧС России, Министерства обороны, Министерства экономического развития, Министерства транспорта и других федеральных ведомств и профильных подразделений, ответственных в рамках Соглашения о международном сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнения моря нефтью в Арктике", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в работе заседания группы Арктического совета также участвуют наблюдатели из Италии, Испании и Южной Кореи.

"В ходе круглых столов и рабочих совещаний участники мероприятия обсудят вопросы поиска и спасения на море, предотвращения и ликвидации морских нефтеразливов, сотрудничество при реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные с потенциальными аварийными выбросами радиоактивных веществ", - отметил представитель МЧС России.

Члены совета обсудят с иностранными коллегами вопросы проведения совместных практических учений в арктической зоне. Вместе с этим экспертные группы стран-участниц Арктического совета внесут возможные дополнения и изменения в ранее подписанное соглашение, учитывающие тенденции развития Арктики и современные риски аварий и катастроф в данном регионе.

Арктический совет - международный форум, созданный в 1996 году для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В него входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. С момента своего образования совет успел перерасти из организации, ориентированной на сохранение и развитие конкретного региона, в международную площадку, позволяющую вести многостороннее практическое сотрудничество в Арктике. Такая форма деятельности совета дает возможность с немалой долей эффективности охватить широкий спектр вопросов, имеющих отношение к устойчивому развитию арктического потенциала.