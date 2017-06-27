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Около полутора десятков пользователей Telegram возложили цветы к зданию Минкомсвязи

Общество
27 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Таким образом пользователи выразили несогласие с решениями ведомства в отношении мессенджера Telegram

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Около 15 человек принесли по четному количеству цветов к зданию Минкомсвязи на Тверской улице - таким образом они выразили несогласие с рядом решений ведомства, устроив "поминки" мессенджеру Telegram, которому грозит блокировка, передает ТАСС с места событий.

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О проведении акции люди узнали из нескольких Telegram-каналов, в которых граждан призывали принять участие в "прощании с ведомством". Им предлагалось прийти к зданию Минкомсвязи в черном и принести четное количество цветов. Вначале сотрудники охраны у здания ведомства уносили цветы и вставляли их в клумбу соседнего кафе, но после перестали это делать. В итоге к подъезду номер 2 здания на Тверской, 7 было "возложено" около 30 гвоздик разных оттенков красного и черная лента.

Большая часть участников акции старалась соблюсти "траурный дресс-код", облачившись во все черное. Молодой человек, представившийся Михаилом, просил не воспринимать свой наряд всерьез, а всерьез отнестись к принимаемым Минкомсвязи законам. "Смех - это единственное оружие, которое у нас осталось. Смех и публичное несогласие с тем, с чем ты не согласен", - пояснил он, отметив, что не считает законопроект о критической инфраструктуре способным справится с хакерским атаками.

Участники акции спокойно возлагали цветы, общались с журналистами и уходили. После того, как акция завершилась, сотрудник охраны Минкомсвязи занес оставшиеся цветы внутрь здания. У ведомства стояли полицейский патруль и автозак.

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в стране. В противном случае мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена требуемая информация. При этом ФСБ сообщила о том, что именно мессенджером Telegram наиболее активно пользуются члены международных террористических организаций на территории РФ, в том числе эта программа использовалась исполнителем и куратором теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.

Дуров на эти претензии заявил, что требования Роскомнадзора противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.

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