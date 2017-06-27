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Васильева: аспирантура может длиться пять лет, а защита станет обязательной

Общество
27 июня, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Минобрнауки также предлагает отменить аккредитацию для аспирантуры академических институтов, что позволит увеличить долю научных исследований в отечественной науки, сообщила министр

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобрнауки предлагает сделать обязательной защиту диссертаций для аспирантов, а срок обучения в аспирантуре может быть увеличен до пяти лет. Об этом во вторник на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева.

"Что мы предлагаем сейчас, непосредственно в этом учебном году по направлению научной аспирантуры. <...> Возвращение диссертации как работы, обязательной к защите... Оставить на 2018 год контрольные цифры приема, то есть бюджетные цифры приема аспирантуры. И продлить, если это необходимо, до пяти лет, как обсуждается", - сказала Васильева.

Министр добавила, что Минобрнауки также предлагает отменить аккредитацию для аспирантуры академических институтов. По ее мнению, выполнение этих условий позволит существенно увеличить долю научных исследований в отечественной науке.

"То есть это шаги на пути к научной аспирантуре. Это возвращение диссертации как обязательного и главного элемента, и приоритет научных результатов", - сказала Васильева.

Ранее она говорила, что ректоры должны иметь полномочия лично распределять бюджетные места в аспирантуре по специальностям.

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