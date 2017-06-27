Васильева: аспирантура может длиться пять лет, а защита станет обязательной

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобрнауки предлагает сделать обязательной защиту диссертаций для аспирантов, а срок обучения в аспирантуре может быть увеличен до пяти лет. Об этом во вторник на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева.
"Что мы предлагаем сейчас, непосредственно в этом учебном году по направлению научной аспирантуры. <...> Возвращение диссертации как работы, обязательной к защите... Оставить на 2018 год контрольные цифры приема, то есть бюджетные цифры приема аспирантуры. И продлить, если это необходимо, до пяти лет, как обсуждается", - сказала Васильева.
Министр добавила, что Минобрнауки также предлагает отменить аккредитацию для аспирантуры академических институтов. По ее мнению, выполнение этих условий позволит существенно увеличить долю научных исследований в отечественной науке.
"То есть это шаги на пути к научной аспирантуре. Это возвращение диссертации как обязательного и главного элемента, и приоритет научных результатов", - сказала Васильева.
Ранее она говорила, что ректоры должны иметь полномочия лично распределять бюджетные места в аспирантуре по специальностям.