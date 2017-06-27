Первый канал запускает новое шоу с Юрием Николаевым

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первый канал запускает новую передачу "Честное слово", ведущим которой станет Юрий Николаев, сообщили во вторник в пресс-службе телеканала.

"Знаменитые и гостеприимные собеседники, как всегда улыбчивый и подчеркнуто элегантный ведущий... Летнее чаепитие на дачной веранде и задушевные разговоры о жизни и творчестве, о семье и детях, о счастье и любви… Новая премьера Первого - это теплые, задушевные дачные беседы за чаем с баранками обо всем, что людям дорого и что людей волнует", - говорится в материалах пресс-службы о новой передаче.

Также на телеканале приводят слова самого ведущего. Обращаясь к зрителям, он подчеркнул, что они десятилетиями встречались в выходные по утрам (Николаев много лет вел передачу "Утренняя почта") и дарили прекрасное настроение, "пусть и по разные стороны телеэкрана". "Почему бы не продолжить это наше утреннее общение, нашу утреннюю дружбу? Честное слово!" - сказал он.

Премьера передачи состоится 9 июля в 10:30 по мск.