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Бречалов: оппозиционные мероприятия 12 июня не нашли в Удмуртии массового интереса

Общество
27 июня, 19:59 UTC+3 ¶ ИЖЕВСК ИЖЕВСК 27, июня. /ТАСС

Президент РФ Владимир Путин отметил, что все имеют право проявить инициативу

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Оппозиционные силы в Удмуртии пытались организовать 12 июня, в День России, мероприятия протестного характера, однако они не нашли поддержки населения. Это констатировал во вторник врио главы республики Александр Бречалов, информируя президента РФ Владимира Путина о праздновании Дня России.

Глава государства заметил, что "все имеют право проявить инициативу".

Бречалов на встрече с Путиным рассказал, как регион праздновал День России: 10 июня жители отмечали День двора, 11 июня - День района, а 12 июня - День России, который совпал с Днем города. По его словам, в регионе были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса у жителей они не вызвали.

"Все имеют право проявить инициативу", - прокомментировал Путин.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Бречалов, Александр Владимирович
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