ВС: некачественные коммунальные услуги подпадают под закон "О защите прав потребителей"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Некачественные коммунальные услуги для жильцов многоквартирных домов подпадают по закон "О защите прав потребителей" и дают возможность требовать с поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Это разъяснил пленум Верховного суда России, приняв 27 июня постановление с разъяснениями по спорам в судах в сфере ЖКХ.

Право на неустойку

Потребитель услуг ЖКХ вправе потребовать неустойку при нарушении правил предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов (если исполнитель своевременно не приступил к предоставлению коммунальных услуг, давление холодной или горячей воды или температура горячей воды, давление при подаче газа, напряжение в электросети, температура в помещении и давление во внутридомовой системе отопления не отвечают нормативам, за плохую подготовку дома к холодному периоду - замену разбитых стекол и так далее, если иное не предусмотрено договором).

Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке увеличивать порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату больше, чем предусмотрено договором. В то же время утверждаемый общим собранием собственников квартир размер оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, услуги и работы по управлению таким домом, "не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности". К общему имуществу, напомнил Верховный суд, относится и земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.

Подсудность

Требования о взыскании долгов по ЖКХ до 500 тысяч рублей подлежат рассмотрению в суде в порядке приказного производства (когда суд практически без рассмотрения выносит решение о взыскании). Если же мировой судья отказал в приеме такого заявления или судебный приказ был отменен, эти требования могут быть рассмотрены в порядке искового, в том числе упрощенного, производства, пояснил пленум Верховного суда.

Иски о перерасчете платы в связи с оказанием коммунальных услуг ненадлежащего качества в размере до 50 тысяч рублей подсудны мировому судье, а иски об определении порядка внесения платы за жилье и коммунальные услуги, как и иски, не подлежащие оценке, - районному суду.

Общая ответственность

Оплата за жилье и коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с ним членов его семьи, имеющих равное с ним право на жилое помещение, - они несут с ним солидарную ответственность за неуплату. Бывший член семьи нанимателя, сохраняющий право пользования жилым помещением, самостоятельно отвечает по обязательствам и может заключить с управляющей организацией отдельное соглашение о своем участии в расходах. При отсутствии такого соглашения суд вправе определить размер его ответственности по расходам, исходя из приходящейся на него доли в жилом помещении.

Собственники жилья в многоквартирном доме также несут обязанность по оплате за жилье и услуги соразмерно их доле. Верховный суд обратил внимание, что каждый из таких сособственников вправе заключить отдельное соглашение по внесению платы и получать отдельный платежный документ. Если собственником жилья является несовершеннолетний, обязанность по оплате несут его родители, даже если они не проживают с ним.

При этом плательщика нельзя обязать получать платежный документ только в бумажном или только в электронном виде.

Временное неиспользование жильцами помещений не является основанием для освобождения от обязанности оплатить содержание жилого помещения, взносы на капремонт, а также отопление и коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.

Неуплата и пеня

Жильцам, несвоевременно или неполностью оплачивающим коммунальную услугу, она может быть ограничена или приостановлена, но лишь после письменного предупреждения (уведомления) в установленных сроках и порядке.

При этом наличие долга "не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги". Отключения услуги "должны быть соразмерны допущенному нарушению, <...>, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих".

Пленум напомнил, что хотя за несвоевременную оплату жильцы обязаны платить пеню, ее размер установлен законом и не может быть увеличен. А в случае явной несоразмерности нарушению ее размер может быть уменьшен судом.

К спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности, он исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу.

Отказ в соцподдержке на жилье

Субсидии или компенсация расходов на оплату жилья и услуг предоставляются при отсутствии долга за оплату жилья и коммунальных услуг. "Вместе с тем, само по себе наличие задолженности <...> не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки", - отметил пленум.

Суд должен выяснить причины образования долга и то, какие меры гражданин принял к его погашению. "При наличии уважительных причин <...> (невыплата зарплаты в срок, тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и членов его семьи в связи с утратой работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые меры; болезнь, нахождение на стационарном лечении; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и другое) в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано", - говорится в разъяснении пленума.