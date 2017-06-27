Кабриолет леди Дианы уйдет с молотка в Великобритании

ЛОНДОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Кабриолет Audi, принадлежавший леди Диане, принцессе Уэльской (1961-1997), выставлен на аукцион в Великобритании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в аукционном доме Cheffins, который организует намеченные на 6 июля торги.

Автомобиль Audi А4 2.3Е темно-зеленого цвета с бежевым кожаным салоном, ореховой приборной панелью, спортивным рулем и мягкой складывающейся крышей оценен в £60-80 тыс. ($77-102 тыс.). Пробег кабриолета, оснащенного автоматической коробкой передач, на настоящий момент составляет чуть менее 22 тыс. миль (35,4 тыс. км). Из них "леди Ди", которая пользовалась машиной в 1994 году, проехала около 4 тыс. миль (6,5 тыс. км).

На кабриолете леди Диана, например, возила во время летних каникул своих сыновей - принца Уильяма и Гарри. На тот момент им было 12 и 10 лет, соответственно. С того момента машина поменяла несколько владельцев, однако, по свидетельству экспертов аукционного дома, автомобиль находиться в идеальном состоянии.

"За последние 20 лет, прошедших с момента трагической смерти леди Дианы, принцессы Уэльской, мы были свидетелями того, как платья и драгоценности продавались по чрезвычайно высоким ценам, - сообщили в аукционном доме. - Мы расцениваем это как редкую возможность приобрести один из немногих автомобилей, который напрямую связан с принцессой и регулярно появлялся в страницах прессы в 1994 году".

Диана была супругой наследника британского престола принца Чарльза с 1981 по 1996 годы. Ее считали "королевой" благотворительных акций, настоящей "иконой" мира моды, к тому же Диана покорила весь мир столь не свойственной королевским особам непосредственностью. Это так нравилось обыкновенным людям, но не находило понимания у высших кругов общества, к которым по происхождению относилась и сама Диана, будучи представителем аристократической фамилии Спенсер. По итогам общенационального опроса, проведенного в 2002 году британской телерадиовещательной корпорацией "Би-би-си", принцесса Диана заняла третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.

31 декабря 1997 года принцесса погибла в автокатастрофе в парижском туннеле под мостом Альма. Mercedes, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от преследовавших автомобиль папарацци и на большой скорости ударился о стену туннеля, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся. Единственным выжившим в этой катастрофе оказался телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Жертвами трагедии стали сама Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.