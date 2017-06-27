Президент Республики Сербской Додик наградил Виталия Чуркина Орденом знамени посмертно

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БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (РС, входит в Боснию и Герцеговину, БиГ) Милорад Додик в честь национального сербского праздника Видовдан вручил награды за особый вклад в развитие республики. Как сообщило во вторник национальное телевидение Республики Сербской РТРС, Орденом Знамени Республики с серебряным венком был награжден также постпред РФ при ООН Виталий Чуркин (посмертно).
"Он всегда добивался, чтобы голос Республики Сербской услышали. Мы хотим воспользоваться сегодняшним днем, чтобы поблагодарить его. Мы наградили борцов посмертно. Несомненный вклад", - сказал Додик.
Награду принял посол Российской Федерации в БиГ Петр Иванцов. "Для меня большая честь принять эту награду от имени Виталия Чуркина", - заявил посол.
В наградном указе говорится, что Чуркин награжден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении мира и международного сотрудничества, развитие политических и дружеских отношений между РС и Российской Федерацией".
Ранее, 21 февраля, тогдашний президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Сербского знамени первой степени.
Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.