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СПбГУ откроет первый в России бесплатный центр переводов

Общество
27 июня, 21:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Переводы текстов на семи языках будут выполнять студенты, при этом во время сессий и каникул они работать не будут, сообщил директор центра Андрей Ачкасов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет откроет первый в России социальный центр перевода, что даст возможность студентам-переводчикам проходить практику, а петербуржцам - получить бесплатный перевод текстов на семи языках, сообщил во вторник ТАСС директор центра Андрей Ачкасов.

"Перевод - устный и письменный - будут выполнять студенты. Фирма будет работать на Менделеевской линии в течение учебного процесса. Первого посетителя сможем принять в начале октября, так как сентябрь уйдет на организационные вопросы. Во время сессий и каникул центр работать не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что в центре будут работать переводчики с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, эстонского, венгерского и финского языков.

Социальный центр переводов (лингвистическая клиника) станет четвертой университетской структурой, в которой реализуется инновационная модель прохождения практики. "Двадцать лет в вузе работает юридическая клиника, 10 лет - центр психологического консультирования, в июне нынешнего года открылась социальная клиника, - сообщила ТАСС проректор СПбГУ по учебно-методической работе Марина Лаврикова. - Сам термин "клиника" пришел из медицины. Обычная больница отличается от клинической только одним: в клинической лечебный процесс сочетается с учебным".

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