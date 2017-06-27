СПбГУ откроет первый в России бесплатный центр переводов

Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 27 июня, 22:10
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по СирииМеждународная панорама 27 июня, 22:09
Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июляСпорт 27 июня, 21:57
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчикеПолитика 27 июня, 21:29
Аргентинец Питана рассудит сборные Германии и Мексики в полуфинале Кубка конфедерацийСпорт 27 июня, 21:14
Более 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в нью-йоркском метроПроисшествия 27 июня, 20:42
Агент: Гончар очень помог в создании нужного микроклимата в клубе НХЛ "Питтсбург"Спорт 27 июня, 20:42
МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 20:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет откроет первый в России социальный центр перевода, что даст возможность студентам-переводчикам проходить практику, а петербуржцам - получить бесплатный перевод текстов на семи языках, сообщил во вторник ТАСС директор центра Андрей Ачкасов.
"Перевод - устный и письменный - будут выполнять студенты. Фирма будет работать на Менделеевской линии в течение учебного процесса. Первого посетителя сможем принять в начале октября, так как сентябрь уйдет на организационные вопросы. Во время сессий и каникул центр работать не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что в центре будут работать переводчики с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, эстонского, венгерского и финского языков.
Социальный центр переводов (лингвистическая клиника) станет четвертой университетской структурой, в которой реализуется инновационная модель прохождения практики. "Двадцать лет в вузе работает юридическая клиника, 10 лет - центр психологического консультирования, в июне нынешнего года открылась социальная клиника, - сообщила ТАСС проректор СПбГУ по учебно-методической работе Марина Лаврикова. - Сам термин "клиника" пришел из медицины. Обычная больница отличается от клинической только одним: в клинической лечебный процесс сочетается с учебным".