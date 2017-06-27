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Источники: последний замминистра из команды Ливанова уходит в отставку

Общество
27 июня, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Вениамин Каганов координировал в ведомстве работу в сферах дополнительного образования, воспитания детей и молодежи

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Свой пост покидает заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, последний из команды экс-главы ведомства Дмитрия Ливанова. Об этом сообщили ТАСС два источника, близкие к министерству.

"Да, он покидает свой пост", - сказал собеседник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Биография

Каганов родился в 1958 году в Петрозаводске. Доктор экономических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования "За цикл трудов "Методология и технологии вузовской подготовки обучающихся к инновационной деятельности".

Каганов окончил Петрозаводский государственный университет им. О. В. Куусинена по специальности физик- преподаватель. Трудовую деятельность начинал в качестве инженера научно-исследовательского института Петрозаводского государственного университета им. О. В. Куусинена. Затем работал в выборных органах общественных молодежных организаций, занимался вопросами теории и практики подготовки кадров для малого бизнеса, развития инфраструктуры для инновационной деятельности.

На протяжении пяти лет Каганов руководил основанным им корпоративным университетом "Норильский никель".

В 2011 пришел на работу в департамент образования Москвы, где занимал должность первого заместителя руководителя и отвечал за вопросы развития системы образования, курировал разработку первой государственной программы "Столичное образование" на период 2012-2016 годы, московского стандарта качества образования и другие инновационные направления и проекты.

В июне 2013 года был назначен на должность заместителя министра образования и науки Российской Федерации. В министерстве образования Каганов координировал работу в сферах дополнительного образования, воспитания детей и молодежи, поддержки и продвижения русского языка и образования на русском языке, опеки и попечительства, защиты прав детей, образования детей с особыми потребностями и др.

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