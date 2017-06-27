Образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" открылся во Владимирской области

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 27 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Первая смена всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" торжественно открылась во вторник во Владимирской области. Дискутировать и передавать опыт активной молодежи будут известные гости, в том числе Егор Кончаловский, Юлий Гусман, Эрнест Мацкявичюс и Тина Канделаки.

"Для нас это мероприятие носит, прежде всего, образовательный характер. Нет задачи сделать место для развлечения, есть задача сделать место, куда могут приехать молодые профессионалы, специалисты разных областей, лучшие в своем деле, обменяться опытом, узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми, увидеть интересных спикеров и набраться ценной для себя информации и потом передать таким же ребятам в других регионах нашей великой страны", - сказал перед открытием форума руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, который также зачитал участникам приветствие президента России Владимира Путина.

Участниками первой смены "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" станут около тысячи молодых людей из всех субъектов РФ. В течение семи дней им предстоит участвовать в дискуссиях и образовательных практикумах, а также лично общаться с профессионалами из разных областей. В этом году очные отборы на крупнейший форум страны проходили в 17 городах, в том числе в Сыктывкаре, Калининграде, Грозном, Челябинске, Новороссийске, Астрахани и Владимире

"Я считаю, что форум - это огромные возможность для молодежи в целом, а для Владимирской области это большое счастье, потому что мы его принимаем, и мы ему рады", - отметила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

После объявления форума открытым небо над палаточным лагерем и шатрами раскрасил праздничный салют.

Открытие форума предварил ретро-карнавал "Вперед, в будущее!" в поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов - 2017, который пройдет в Сочи в октябре этого года. Участники "Территории смыслов на Клязьме" погрузились в атмосферу 1957 и 1985 годов, когда Москве проводились аналогичные фестивали. Для молодежи была организована фотозона с ретро-автомобилями разных эпох, а также концертная программа, состоящая из музыки 50-х, 80-х годов и хитов лета 2017 года. В начале концерта исполнители вместе с участниками спели неофициальный гимн фестиваля 1957 года - песню "Подмосковные вечера".

Форум - 2017

В этом году в рамках форума, который пройдет с 27 июня по 20 августа, запланировано проведение семи тематических смен: "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи", а также впервые пройдут смены "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" и "Молодые специалисты транспортной отрасли". Участниками форума станут около 7 тыс. аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет.

В рамках форума также пройдет Всероссийский молодежный конкурс проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности и получить 100, 200 или 300 тыс. рублей на их развитие. Общий грантовый фонд форума составит 21 млн рублей.

Организатором "Территории смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.