Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция, посвященная проведению Дня семьи, любви и верности. Видеотрансляция

Общество
28 июня, 13:08 UTC+3

Мероприятие проходит в формате телемоста Екатеринбург - Москва - Симферополь - Санкт-Петербург - Новосибирск

Поделиться
Материал из 1 страницы

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург - Москва - Симферополь - Санкт-Петербург - Новосибирск, посвященная празднованию 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Первый заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, директор "Фонда святой Екатерины" Александр Андреев расскажут о традициях и программе празднования в Свердловской области.

По видеосвязи из Москвы выступят генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, глава городского округа Муром Евгений Рычков и протоиерей Дмитрий Рощин. Участники пресс-конференции расскажут о программе мероприятий в Москве и столице праздника Муроме.

На связь из Симферополя выйдут руководитель общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова и сенатор Ольга Ковитиди.

В мероприятии в Санкт-Петербурге примут участие председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков и заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. Из Новосибирска в пресс-конференции примет участие вице-губернатор Новосибирской области Александр Титков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама