Пресс-конференция, посвященная проведению Дня семьи, любви и верности. Видеотрансляция

Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22Спорт 28 июня, 13:50
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В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург - Москва - Симферополь - Санкт-Петербург - Новосибирск, посвященная празднованию 8 июля Дня семьи, любви и верности.
Первый заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, директор "Фонда святой Екатерины" Александр Андреев расскажут о традициях и программе празднования в Свердловской области.
По видеосвязи из Москвы выступят генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, глава городского округа Муром Евгений Рычков и протоиерей Дмитрий Рощин. Участники пресс-конференции расскажут о программе мероприятий в Москве и столице праздника Муроме.
На связь из Симферополя выйдут руководитель общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова и сенатор Ольга Ковитиди.
В мероприятии в Санкт-Петербурге примут участие председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков и заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. Из Новосибирска в пресс-конференции примет участие вице-губернатор Новосибирской области Александр Титков.