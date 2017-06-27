Единственный в РФ плавучий маяк "Ирбенский" прибудет в Калининград 29 июня

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Единственный сохранившийся в России плавучий маяк "Ирбенский" прибудет в Калининград 29 июня и займет место у причальной стенки Музея Мирового океана (ММО). Об этом сообщила во вторник пресс-служба музея.

"По предварительным расчетам, в Калининград плавучий маяк "Ирбенский" придет вечером 29 июля, а в ночь с 29 на 30 июня он войдет в акваторию реки Преголя и ошвартуется рядом с СРТ-129 (музейное судно, входит в экспозицию ММО - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Маяк был отремонтирован на Кронштадтском морском заводе (КМЗ) в Санкт-Петербурге. 23 июня уникальное судно начало переход в Калининград протяженностью в 500 морских миль (1 тыс. км). Развертывание экспозиции на маяке будет проводиться в Калининграде.

"Ирбенский" - двухпалубное судно с десятью каютами, ходовой рубкой и мачтой. На высоте более 17 метров на судне находится маяк, свет которого был виден на расстоянии до 12 миль (22,23 км). Звуковой сигнал был слышен за 4 мили (7,4 км), радиосигнал распространялся до 15 миль (27,8 км).

Маяк был построен в Финляндии в конце 1950-х годов. В 1962 году его установили для обеспечения безопасности судоходства в начальной точке Северного фарватера в Ирбенском проливе, соединяющем Рижский залив и Балтийское море. В 1985 году после постройки стационарного маяка в том районе "Ирбенеский" был снят со своей позиции. В 1994 году его отбуксировали в Балтийск (Калининградская область), а затем в Ломоносов под Санкт-Петербургом, где он простоял 20 лет.

В 2010 году департамент имущественных отношений Минобороны выставил плавучий маяк на торги, но покупателей не нашлось. Судно оказалось под угрозой уничтожения. В августе 2014 года маяк был передан ММО. Судно имеет длину 43,4 м, ширину по миделю - 9,5 м, осадку - 3,8, и водоизмещение - 672 тонны.