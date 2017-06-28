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Путин встретится с выпускниками высших военных учебных заведений

Общество
28 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с выпускниками высших военных учебных заведений России. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Торжественный прием по такому случаю традиционно проводится в Кремля.

"В торжественном приеме, который традиционно пройдет в Большом Кремлевском дворце, примут участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России", - говорится в сообщении.

На прием в Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений. Путин неоднократно подчеркивал, что сильная армия - это гарантия безопасности России, а происходящее на международной арене лишь увеличило актуальность военных специальностей.

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