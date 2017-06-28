Путин встретится с выпускниками высших военных учебных заведений

Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 0:05
Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 июня, 23:36
Жители Москвы просят сохранить Дом культуры имени Серафимовича на ТишинкеОбщество 27 июня, 23:16
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератакуМеждународная панорама 27 июня, 23:05
Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 27 июня, 22:10
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по СирииМеждународная панорама 27 июня, 22:09
Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июляСпорт 27 июня, 21:57
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчикеПолитика 27 июня, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с выпускниками высших военных учебных заведений России. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Торжественный прием по такому случаю традиционно проводится в Кремля.
"В торжественном приеме, который традиционно пройдет в Большом Кремлевском дворце, примут участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России", - говорится в сообщении.
На прием в Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений. Путин неоднократно подчеркивал, что сильная армия - это гарантия безопасности России, а происходящее на международной арене лишь увеличило актуальность военных специальностей.