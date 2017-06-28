День регионов пройдет на молодежном форуме "Ладога-2017" в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. День регионов пройдет в среду на молодежном окружном форуме "Ладога-2017" в Ленинградской области, где проходят обучение около тысячи молодых делегатов из 50 субъектов России. Пообщаться с молодежью приедут полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов и главы некоторых регионов.

"Ключевым событием "Ладоги-2017" является "День регионов" - 28 июня площадку форума посетит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и руководители регионов. Они встретятся с молодежными делегациями, познакомятся с программой и работой образовательных площадок и посетят "Ярмарку регионов", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

В "День регионов" состоится интерактивная презентация на тему "Регион будущего", знакомство с выставками "Профессии будущего" и "Семь эпох". Во время флешмоба "Россия, устремленная в будущее" участники форума выстроятся в "живую" карту России.

Образовательная программа Ладоги-2017" включает более 750 часов семинаров, лекций и мастер-классов. Перед участниками выступят более 200 ученых и экспертов, а также политики и члены общественных организаций, предприниматели и топ-менеджеры компаний, журналисты, деятели культуры и искусства, профессиональные бизнес-тренеры. В рамках форума состоится окружной этап всероссийского конкурса молодежных проектов, победители которого получат гранты от Федерального агентства по делам молодежи. Форум продлится до 1 июля.