Мэры городов бассейна Японского моря обсудят в сентябре в Приморье развитие туризма

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Главы ряда городов бассейна Японского моря соберутся в сентябре на конференцию в Приморье, где обсудят вопросы развития международного туризма, сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья.

"23-я конференция мэров ключевых городов бассейна Японского моря пройдет 8-10 сентября в поселке Славянка Приморского края. Участники мероприятия обсудят вопросы развития трансграничного туризма. В этом году принимающей конференцию территорией выступит Хасанский район. Вместе с главой этого муниципалитета Приморский край на мероприятии представят главы Владивостокского и Находкинского городских округов, на площадке конференции они встретятся со своими коллегами из японского Сакаиминато, корейских городов Донхэ, Сокчо и Пхохан, китайских - Янцзы, Тумэнь и Хуньчунь", - говорится в сообщении.

Хасанский район уже начинает готовиться к мероприятию, из краевого бюджета выделена субсидия в 4,8 млн руб. на ремонт участка дороги, ведущей к центру Славянки.

Конференция мэров ключевых городов бассейна Японского моря должна стать продолжением третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.