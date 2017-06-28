Правительство утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Концепция определяет цели, задачи, механизмы и основные направления государственной политики в сфере демографического развития субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и направлена на стабилизацию численности населения Дальнего Востока к 2020 году и на создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025 году", - говорится в сообщении кабмина.

Реализация концепции, подготовленной Минвостокразвития, будет состоять из двух этапов. На первом этапе (2017-2020 гг.) планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона, на втором (2021-2025 гг.) внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения на Дальнем Востоке.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 года, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек.

Создание данной концепции обусловлено падением численности населения в период с 1991 по 2000 годы на 1232 тыс. человек, отмечается в сообщении.