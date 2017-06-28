Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока

Общество
28 июня, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

За счет естественного и миграционного прироста ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Концепция определяет цели, задачи, механизмы и основные направления государственной политики в сфере демографического развития субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и направлена на стабилизацию численности населения Дальнего Востока к 2020 году и на создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025 году", - говорится в сообщении кабмина.

Реализация концепции, подготовленной Минвостокразвития, будет состоять из двух этапов. На первом этапе (2017-2020 гг.) планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона, на втором (2021-2025 гг.) внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения на Дальнем Востоке.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 года, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек.

Создание данной концепции обусловлено падением численности населения в период с 1991 по 2000 годы на 1232 тыс. человек, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: США не предъявят доказательств подготовки Дамаска к химической атаке‍
2
В Венесуэле протестующие атаковали здание верховного суда с вертолета
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
5
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
Темы дня
Загрузка...
Реклама