"Ростелеком" создаст в ЯНАО самую северную на Урале систему мониторинга за пожарами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. "Ростелеком" создаст самую северную на Урале и в Пермском крае систему видеомониторинга за лесными пожарами. Она будет находиться в поселке Пельвож Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который находится за Полярным кругом в 40 км от окружной столицы - Салехарда. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Ростелекома".

"Ростелеком" по заказу Единой дежурно-диспетчерской службы города Салехарда организует самую северную на Урале и в Пермском крае систему видеомониторинга за лесными пожарами в поселке Пельвож. В населенном пункте уже выполнен комплекс противопожарных мер: организована защитная противопожарная полоса, которая закрывает поселение от лесных пожаров, обустроен пожарный водоем, имеется соответствующая техника, функционирует пожарная часть. Теперь в помощь проведенным мероприятиям будет организовано видеонаблюдение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что система будет представлять комплекс, объединяющий точку видеонаблюдения, специальный программный продукт, каналы передачи данных и средства обеспечения безопасности.

"Наблюдение за лесными пожарами посредством системы видеомониторинга - первый подобный проект на территории ЯНАО. Выбор зоны мониторинга неслучаен: в поселке Пельвож и на прилегающих к нему территориях расположены крупные лесные массивы с хвойными насаждениями, которые наиболее часто подвержены пожарам", - пояснил первый заместитель главы администрации Салехарда Евгений Семихин.

Для мониторинга лесопожарной обстановки в поселке на антенно-мачтовом сооружении "Ростелеком" установит поворотную IP-видеокамеру, обеспечивающую стопроцентный обзор опасных участков в режиме реального времени в радиусе 30 км.

"Камера будет включена в единую систему на основе телекоммуникационной инфраструктуры компании, она позволит обнаруживать очаги возгорания на ранней стадии в автоматическом режиме и выдавать сигнал тревоги диспетчеру. Оборудование системы рассчитано на работу в условиях Крайнего Севера", - уточнили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что тестовый запуск системы видеомониторинга намечен на начало августа 2017 года.