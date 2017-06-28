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Итальянская область Венето запретила вход в общественные учреждения в бурке и никабе

Общество
28 июня, 10:02 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По словам представителей областного совета, это было сделано по соображениям безопасности

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ВЕНЕЦИЯ, 28 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Областной совет северной итальянской области Венето принял декрет, запрещающий мусульманским женщинам в традиционных головных уборах, закрывающих лицо, входить в общественные учреждения.

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Как в среду рассказали корреспонденту ТАСС в региональном законодательном органе, голосование по этому вопросу состоялось во вторник.

"Речь не идет ни о какой дискриминации. Это вопрос безопасности. И мы были достаточно жестки. Запрет распространяется на такие головные уборы, как бурка и никаб", - пояснили представители областного совета.

Большинство в областном совете Венето принадлежит партии "Лига Севера", представляющей оппозицию на национальном уровне. Представители правящей Демократической партии (ДП), находящиеся в оппозиции в Венето, резко осудили введение такого запрета. Ранее подобное ограничение вошло в силу в другой северной итальянской области - Ломбардия.

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