Итальянская область Венето запретила вход в общественные учреждения в бурке и никабе

Мацуев готов провести акцию в Париже в поддержку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025Новости Урала 28 июня, 10:44
Рассмотрение жалоб на приговор уральским полицейским по делу о пытках перенесено на 5 июляНовости Урала 28 июня, 10:26
Тренер по гандболу: участие в Спартакиаде дает детям эмоциональный подъемСпорт 28 июня, 10:13
СМИ: РЖД обновляют парк медленнее, чем это предусматривалось стратегией развитияТранспорт 28 июня, 10:12
"Ведомости": Bulgaria Air и Onur Air компенсируют отмененные рейсы "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 28 июня, 10:08
В Швейцарии обнаружены следы динозавра, жившего 152 млн лет назадНаука 28 июня, 10:08
Конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 28 июня, 10:04
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенкомКультура 28 июня, 9:37
Оргкомитет ЧМ-2022: доклад Гарсии подтверждает честность заявки КатараСпорт 28 июня, 9:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНЕЦИЯ, 28 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Областной совет северной итальянской области Венето принял декрет, запрещающий мусульманским женщинам в традиционных головных уборах, закрывающих лицо, входить в общественные учреждения.
Как в среду рассказали корреспонденту ТАСС в региональном законодательном органе, голосование по этому вопросу состоялось во вторник.
"Речь не идет ни о какой дискриминации. Это вопрос безопасности. И мы были достаточно жестки. Запрет распространяется на такие головные уборы, как бурка и никаб", - пояснили представители областного совета.
Большинство в областном совете Венето принадлежит партии "Лига Севера", представляющей оппозицию на национальном уровне. Представители правящей Демократической партии (ДП), находящиеся в оппозиции в Венето, резко осудили введение такого запрета. Ранее подобное ограничение вошло в силу в другой северной итальянской области - Ломбардия.