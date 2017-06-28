Число "двоечников" на ЕГЭ по английскому сократилось на 25% в 2017 году

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по английскому языку стал самым популярным среди выпускников российских школ в этом году: этот предмет сдавали 64,5 тыс. человек, итоговые результаты оказались лучше прошлогодних: тех, кто не преодолел минимальный порог, стало на 25% меньше. Об этом сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.
"Средний тестовый балл на ЕГЭ по английскому языку в 2017 году незначительно выше уровня прошлого года. Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 22 балла, сократилось на 25%", - говорится в сообщении о предварительных итогах ЕГЭ по иностранным языкам.
ЕГЭ по немецкому языку сдавали около 1,5 тыс. участников, по французскому языку - около 1 тыс., по испанскому языку - 163 участника. Результаты этих экзаменов, по данным службы, сопоставимы с результатами прошлого года.
По мнению руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, формат экзамена по иностранным языкам, включающий устный компонент, "прочно утвердился в итоговой аттестации выпускников, которые продемонстрировали в этом году на ЕГЭ хороший результат".
В службе отмечают, что благодаря использованию технологии сканирования работ участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов проверка завершена в сжатые сроки. Участники экзамена могут узнать свои результаты через личный кабинет на портале ЕГЭ - ege.edu.ru.