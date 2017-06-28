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В Карелии оштрафовали родителей, чьи дети осквернили памятник ВОВ

Общество
28 июня, 10:40 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 28, июня. /ТАСС

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что пять родителей оштрафованы на 100 рублей

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ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июня. /ТАСС/. Комиссии по делам несовершеннолетних в карельском городе Беломорск оштрафовала на 100 рублей родителей, чьи дети осквернили памятник Защитникам Отечества, сообщила в среду пресс-служба регионального МВД.

"В городе Беломорске состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором были рассмотрены обстоятельства дела, связанные с вызывающим поведением подростков, фотографирующихся у памятника "Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, Защитникам Отечества 1941-1945". Родители подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних",- говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в МВД, пять родителей оштрафованы на 100 рублей. Комиссия также привлекла к ответственности по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" одного из подростков. Он оштрафован на 1 тыс. рублей. Осквернившие памятник подростки подлежат постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних, отметили в ведомстве.

Ранее в социальной сети полицейский из Беломорска Алексей Геккин в комментариях под фотографией, на которой подростки находились в вызывающих позах у памятника, назвал их "дегенератами" и "моральными инвалидами". После этого в СМИ появилась информация, что за это он был привлечен к дисциплинарной ответственности по жалобе родительницы одного из молодых людей. Однако позже в региональном МВД опровергли информацию о наказании полицейского. По данным ведомства, в настоящее время проверка по заявлению одного из родителей подростка проводится, но ее результатов пока нет.

В связи с осквернением подростками памятника СУ СК РФ по Карелии начало проверку, в ходе которой следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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