Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ход ЕГЭ по математике в резервный срок проконтролируют около 3 тыс. наблюдателей

Общество
28 июня, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также те, кто закончил школу в текущем году, но получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Контролировать ход Единого государственного экзамена по математике в резервный срок будут около 3 тыс. общественных наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

28 июня проходит ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также этого года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие тестирование по уважительной причине.

"Ход экзаменов в регионах будут контролировать более 1,8 тыс. общественных наблюдателей, около 1 тыс. онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 ч (180 мин.). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 ч 55 мин. (235 мин.).

По данным пресс-службы, на участие в ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировано более 13 тыс. человек, из них почти 12 тыс. - выпускники этого года. Сдавать ЕГЭ профильного уровня намерены более 27 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. - выпускники этого года.

Минимальный балл по математике профильного уровня - 27. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Результаты ЕГЭ будут доступны не позднее 11 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Митрохин был задержан во время пикетирования Совфеда
2
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
3
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
4
Рабочие при реставрации зданий ВДНХ обнаружили коллекцию минералов
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см
7
Направлявшийся на Кубу самолет экстренно приземлился в Домодедове
Темы дня
Загрузка...
Реклама