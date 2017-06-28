Ход ЕГЭ по математике в резервный срок проконтролируют около 3 тыс. наблюдателей

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Контролировать ход Единого государственного экзамена по математике в резервный срок будут около 3 тыс. общественных наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
28 июня проходит ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также этого года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие тестирование по уважительной причине.
"Ход экзаменов в регионах будут контролировать более 1,8 тыс. общественных наблюдателей, около 1 тыс. онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора", - говорится в сообщении ведомства.
Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 ч (180 мин.). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 ч 55 мин. (235 мин.).
По данным пресс-службы, на участие в ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировано более 13 тыс. человек, из них почти 12 тыс. - выпускники этого года. Сдавать ЕГЭ профильного уровня намерены более 27 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. - выпускники этого года.
Минимальный балл по математике профильного уровня - 27. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Результаты ЕГЭ будут доступны не позднее 11 июля.