Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Благоустройство центра Москвы по программе "Моя улица" завершат 20-25 августа 2017 года. Об этом 28 июня сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Знаю, что поставлена задача - до конца августа все реконструкционные работы по программе "Моя улица" должны быть закончены. До конца августа, даже до 25, до 20 числа. Часть дорог уже открыта для прохода и движения, и мои коллеги стараются как можно быстрее все закончить и быстрее освободить пешеходную и проезжую части", - сказал он.

На вопрос о продлении программы на следующий год Ликсутов ответил, что работы будут проводиться лишь на небольших участках улиц и дорог и, по его мнению, "не отразятся на дорожном движении в таких масштабах, как сейчас".

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года в столице реконструировали более ста улиц, в этом году по программе благоустроят 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.