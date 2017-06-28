Мария Захарова вошла в состав жюри конкурса "Туристический бренд России"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вошла в состав жюри Всероссийского конкурса "Туристический бренд России". Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Ростуризма.

"Уверен, что высочайший профессиональный уровень Марии Владимировны Захаровой внесет весомый вклад в общее дело по созданию национального туристического бренда", - приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Как отметила Захарова, у подавляющего большинства стран есть собственный туристический бренд. "Думаю, сегодня весьма актуально создание позитивного и узнаваемого образа страны. Но важно выбрать такой символ, который, отражая уникальность России, будет отвечать всем требованиям рынка и нравиться как россиянам, так и иностранным гостям. В этом и будет заключаться работа жюри", - подчеркнула она.

Ранее в состав жюри, возглавляемого заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко, вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо.

Как подчеркнули в Ростуризме, конкурс на туристический бренд России вышел на финальную стадию, 1 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме был дан старт всенародному голосованию, которое проходит на специальной странице национального туристического портала Russia.Travel. По результатам голосования 15 августа из 10 отобранных экспертами концепций будут выбраны 3 финалиста. Из них конкурсное жюри выберет победителя, который будет объявлен 27 сентября 2017 года - во Всемирный день туризма.

Конкурс проводится Ростуризмом совместно с Ассоциацией брендинговых компаний Россиив рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры "Сделано в России". К созданию туристического бренда России на принципах социальной ответственности бизнеса были привлечены 45 специалистов из 35 ведущих брендинговых агентств России, которые в рамках открытых воркшопов разработали более 20 концепций бренда. Экспертным советом конкурса отобрано 10 лучших из них.