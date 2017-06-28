Спасатели помогли доставить в роддом женщину из отрезанного паводком села в Омской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Спасатели помогли привезти в роддом женщину из Усть-Ишимского района Омской области, где продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области.

За помощью к спасателям обратились медики. "У жительницы села Хутор, отрезанного водой, начались роды, и ей требовалась срочная госпитализация в районную больницу, которая находится в 30 км от села", - сказал собеседник агентства. Женщину сначала везли на автомобиле высокой проходимости по затопленной дороге, затем переправляли на лодке по воде.

"В районную больницу ее доставляли под присмотром медицинских работников. Вскоре женщина родила девочку. По словам врачей, с мамой и ребенком все в порядке, их здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ГУ МЧС.