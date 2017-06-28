В Подмосковье больше не будут строить мусорных полигонов вблизи жилых кварталов

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области пообещали пресекать попытки организации новых полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи жилых кварталов. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Там где живут люди, новых полигонов не будет. Для нас это очень важно. Но каждый должен понимать, что альтернативы термической обработке мусора нет. Поэтому мы должны с пониманием относиться к размещению заводов по термической обработке мусора", - сказал он.

По словам Чупракова, власти региона будут "искать территории, где нет такой плотности населения". "Мы сейчас вместе с Москвой будем такие территории искать", - пояснил зампред подмосковного правительства.

В минувшую пятницу, 23 июня, в деревне Фенино городского округа Балашиха с широким общественным резонансом закрыли полигон ТБО "Кучино", который считался одним из самых больших в Московской области и принимал до 90% коммунального мусора Москвы. Ликвидировать объект потребовал президент России Владимир Путин на совещании с правительством 22 июня после того, как во время "Прямой линии" 15 июня к нему обратились жители расположенных рядом с полигоном домов и пожаловались на запах от свалки. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу свалки с 23 июня. Накануне, 27 июня, вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил сосредоточить усилия на устранении негативных факторов, влияющих на людей, проживающих вблизи полигона ТБО "Кучино", и определить объемы и источники финансирования проекта.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.