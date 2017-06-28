Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья оценили ущерб от "Кучино" в 2,2 млрд рублей

Общество
28 июня, 13:03 UTC+3

Материалы об экологическом ущербе будут переданы в правоохранительные органы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Подмосковья оценило ущерб экологии от мусорного полигона "Кучино", который был закрыт в регионе 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина, в 2,2 млрд рублей. Об этом в среду журналистам заявил министр экологии области Александр Коган.

"Мы в декабре проверили Кучино. Ущерб, который они нанесли окружающей среде - 2 млрд 240 млн руб. Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы", - сказал он.

"Мы выписали предписание после завершения административного расследования сроком исполнения - май текущего года. В первой декаде июня проверили исполнение предписаний, они не исполнились", - добавил Коган.

Жители пожаловались на Кучинский мусорный полигон президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе "Прямой линии". В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства глава государства вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня. Рекультивация полигона начнется в 2018-2019 году, ее стоимость будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Кучинская свалка, по данным Министерства экологии Московской области, принимала до 600 тыс. тонн мусора в год, причем до 90% этих отходов вывозилось из Москвы. По данным экологического движения "РосЭко", полигон был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров. В 800 метрах от свалки расположены 3 высотных дома, в 200 метрах - деревня Фенино. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие свалки в Балашихе
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама