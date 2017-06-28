Власти Подмосковья оценили ущерб от "Кучино" в 2,2 млрд рублей

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Подмосковья оценило ущерб экологии от мусорного полигона "Кучино", который был закрыт в регионе 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина, в 2,2 млрд рублей. Об этом в среду журналистам заявил министр экологии области Александр Коган.

"Мы в декабре проверили Кучино. Ущерб, который они нанесли окружающей среде - 2 млрд 240 млн руб. Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы", - сказал он.

"Мы выписали предписание после завершения административного расследования сроком исполнения - май текущего года. В первой декаде июня проверили исполнение предписаний, они не исполнились", - добавил Коган.

Жители пожаловались на Кучинский мусорный полигон президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе "Прямой линии". В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства глава государства вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня. Рекультивация полигона начнется в 2018-2019 году, ее стоимость будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Кучинская свалка, по данным Министерства экологии Московской области, принимала до 600 тыс. тонн мусора в год, причем до 90% этих отходов вывозилось из Москвы. По данным экологического движения "РосЭко", полигон был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров. В 800 метрах от свалки расположены 3 высотных дома, в 200 метрах - деревня Фенино.