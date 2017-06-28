Власти опасаются незаконного роста тарифов на утилизацию мусора после закрытия "Кучино"

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области организуют специальный контроль за тарифами на утилизацию мусора, чтобы не допустить спекуляции в связи с закрытием полигона ТБО "Кучино". Об этом сообщил журналистам министр экологии Московской области Александр Коган.

"Если будут такие сигналы, мы будем разбираться предметно по каждому. Сейчас, воспользовавшись этой ситуацией, что нужно резко перераспределять потоки, некие полигоны будут "задирать" цены и требовать с мусоровыводящей компании стоимость по неподтвержденному тарифу, что-то "набрасывать" сверху в связи со срочностью", - сказал он.

Согласен с ним заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. "Полигоны обязаны работать по тем тарифам, которые утверждены", - подчеркнул он.

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.