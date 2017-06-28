Кучинский полигон принимал часть мусора по "серым" схемам

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КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Мусорный полигон Кучино в Подмосковье, закрытый по требованию президента РФ Владимира Путина, принимал часть отходов без их регистрации, поэтому экологи области не располагали сведениями о полном объеме захороненных там отходов.
Следственные органы проведут расследование этого факта, заявил в среду журналистам министр экологии Московской области Александр Коган.
"По отчетам, наших отходов там 200 тыс. тонн, 1 млн 400 тыс. тонн - московских отходов. Эту информацию нам предоставила Москва, у нас сведений в полном объеме об отходах не было. Теперь следственные органы должны разобраться кто, куда и как возил. Скорее всего, есть определенные элементы, которые не были учтены", - сказал он.